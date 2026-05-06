Жилищный фонд Томской области вырос на 1,2 процента

Жилищный фонд Томской области по итогам 2025 года увеличился на 1,2 процента. Согласно данным официальной статистики, показатель достиг 29,7 миллиона квадратных метров общей площади. Данные приводит Союз строителей Томской области.

Около 58 процентов фонда изношено менее чем на 30 процентов, степень износа от 31 до 65 процентов отмечена у 32,5 процента жилых помещений. В городской местности размещалось 20,1 миллиона квадратных метров, или 67,9 процента, в сельской — 9,5 миллиона квадратных метров, или 32,1 процента.

Наибольшая площадь жилых помещений сосредоточена в многоквартирных домах — 63,9 процента. На индивидуальные жилые дома приходится 24,5 процента, на дома блокированной застройки — 11,6 процента.

Общее число квартир составляет 532,5 тысячи единиц. Двухкомнатные квартиры занимают 36,3 процента, однокомнатные — 29,5 процента, трехкомнатные — 27,4 процента, четырехкомнатные и более — 6,8 процента. Большая часть жилья находится в частной собственности — 95,5 процента, или 28,3 миллиона квадратных метров, в том числе 27,6 миллиона квадратных метров принадлежат гражданам.

По материалу стен жилищный фонд распределяется следующим образом: кирпичные дома составляют 39 процентов от общей площади жилых помещений, деревянные — 27,9 процента, панельные — 25,5 процента, другие — 7,6 процента.

Доля общей площади жилья, оборудованного одновременно водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами, составила 66,6 процента. В городской местности этот показатель достигает 83,3 процента, в сельской — 31,3 процента.

