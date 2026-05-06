Прокурор Советского района Томска провел личный прием граждан с инвалидностью

Прокуратура Советского района Томска на системной основе проводит выездные приемы граждан на площадке Всероссийского общества инвалидов. Очередной прием 6 мая 2026 года провел прокурор района Виктор Гречман. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
К прокурору обратились девять граждан, в том числе трое участников специальной военной операции. Вопросы касались несогласия с установленной группой инвалидности, процессуальных решений, принятых полицией, а также отсутствия остановочного пункта общественного транспорта в шаговой доступности.
В ходе приема Виктор Гречман разъяснил заявителям нормы действующего законодательства, порядок обжалования медицинских заключений и алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. По принятым письменным обращениям ведомством организованы надзорные мероприятия.
Федеральное законодательство предусматривает дополнительные гарантии защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Прокурорский надзор включает контроль за исполнением требований доступной среды, своевременностью предоставления мер социальной поддержки и соблюдением процессуальных прав заявителей.
Регулярные выездные приемы позволяют решать проблемы маломобильных граждан без необходимости посещения надзорного ведомства. Такой формат повышает доступность правовой помощи и ускоряет рассмотрение обращений.
Результаты проверок по обращениям, принятым в ходе приема, будут доведены до сведения заявителей в установленные законом сроки. При подтверждении нарушений прокуратура примет меры прокурорского реагирования вплоть до внесения представлений об устранении недостатков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томичка сдала в Росгвардию ружье и более тысячи патронов
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru