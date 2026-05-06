Более 700 томичей пострадали от клещей за неделю

В 30,8 процента снятых клещей выявлен возбудитель боррелиоза Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В период с 30 апреля по 6 мая в медицинские организации Томска и области с присасыванием клещей обратились 727 человек, из них 170 детей. Наибольшая часть случаев зафиксирована в Томске и Томском районе — 552 обращения. Присасывания зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона, кроме Парабельского и Бакчарского районов.

С начала эпидемиологического сезона в регионе зафиксировано 920 обращений по поводу укусов клещей, в том числе 229 детей. Из числа пострадавших 154 человека были привиты от клещевого вирусного энцефалита, включая 50 несовершеннолетних.

Лабораторные исследования 473 экземпляров клещей, снятых с людей, показали наличие возбудителей опасных инфекций. Клещевой вирусный энцефалит выявлен у 6,7 процента паукообразных, клещевой боррелиоз — у 30,8 процента, эрлихиоз — у 5,3 процента.

Специалисты напоминают: наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю прививки получили 9908 человек, в том числе 4532 ребенка. Всего в текущем сезоне иммунизацию прошли 39820 жителей региона, из них 11701 ребенок.

Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства и в частных медицинских центрах на коммерческой основе. Перед посещением прививочного кабинета необходимо проконсультироваться с врачом о наличии противопоказаний.

При пребывании на природе рекомендуется носить светлую однотонную одежду, использовать репелленты от клещей и проводить самоосмотры каждые десять минут. Для стоянок следует выбирать участки, свободные от высокой травы и сухостоя.

Пострадавшим от укусов клещей необходимо обращаться в пункты серопрофилактики. В Томске экстренную помощь оказывают в Межвузовской поликлинике на улице Киевской, Городской клинической больнице номер один на улице Бела Куна, Поликлинике номер десять на проспекте Мира и Детской больнице номер один на Московском тракте. В районных центрах функционируют кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций.

Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет предотвратить развитие тяжелых форм клещевых инфекций и минимизировать риски для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В День Победы в Томской области ожидается дождь

Майские работы на дачных участках: подробный агротехнический гид для томичей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru