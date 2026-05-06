Томским дачникам для подкормки смородины и крыжовника пригодится кожура банана

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Широко известно о полезных свойствах бананов, они богаты калием и клетчаткой, содержат витамины С и Б6. Не менее полезна кожура этого фрукта. Есть ее не стоит, а вот на даче она очень пригодится, сообщило издание «Mosaica».
Свежую кожуру нужно нарезать и прикопать под многолетниками — смородиной, крыжовником, розами. Еще один лайфхак — оболочку банана высушить, измельчить в порошок и добавлять в лунки при посадке рассады томатов, перцев и огурцов. Банановая кожура улучшит структуру почвы и активизирует работу дождевых червей.
Кожура банана пригодится, чтобы отпугнуть слизней и муравьев. Достаточно прикопать кусочки вокруг капусты или клубники. Главное не класть кожуру на поверхность, в этом случае она просто высохнет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к штрафу в 200 тысяч рублей
На всей территории Томской области установлен особый противопожарный режим
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru