Томским дачникам для подкормки смородины и крыжовника пригодится кожура банана

Банановая кожура — полноценное органическое удобрение Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Широко известно о полезных свойствах бананов, они богаты калием и клетчаткой, содержат витамины С и Б6. Не менее полезна кожура этого фрукта. Есть ее не стоит, а вот на даче она очень пригодится, сообщило издание «Mosaica».

Свежую кожуру нужно нарезать и прикопать под многолетниками — смородиной, крыжовником, розами. Еще один лайфхак — оболочку банана высушить, измельчить в порошок и добавлять в лунки при посадке рассады томатов, перцев и огурцов. Банановая кожура улучшит структуру почвы и активизирует работу дождевых червей.

Кожура банана пригодится, чтобы отпугнуть слизней и муравьев. Достаточно прикопать кусочки вокруг капусты или клубники. Главное не класть кожуру на поверхность, в этом случае она просто высохнет.

