Весенний сев стартовал в девяти районах Томской области

Аграрии региона приступили к полевым работам

Весенние полевые работы начались в Томской области. Первыми в поля вышли аграрии Кожевниковского района. Уже в первые дни мая два хозяйства из этого района приступили к полноценному севу. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

К весенне-полевым работам также подключились аграрии Асиновского, Зырянского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского, Чаинского и Шегарского районов.

Общая посевная площадь в регионе в этом году составит 290 тысяч гектаров. Из них зерновыми и зернобобовыми культурами планируется засеять 133,7 тысячи гектаров.

Техника к работе готова практически полностью: парк тракторов — на 99 процентов, сеялок — на 100 процентов. Аграрии уже закрыли влагу на площади 60,06 тысячи гектаров, выполнили боронование на 12,67 тысячи гектаров. Минеральные удобрения внесены под озимые культуры на 5,41 тысячи гектаров, под кормовые — на 2,87 тысячи гектаров, под яровые — на 685 гектарах. Протравлено 3,41 тысячи тонн семян, приобретено 24,14 тысячи тонн минеральных удобрений.

Сроки завершения посевной кампании определены с учетом агроклиматических условий: в южных районах работы планируют закончить до пятого июня, на всей территории региона — до 15 июня.

На совещаниях по ходу весенних полевых работ также обсуждаются вопросы применения беспилотных технологий и реализации задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Специалисты отмечают высокую готовность аграриев к своевременному проведению всех необходимых мероприятий.

Благоприятные погодные условия и заблаговременная подготовка техники позволяют рассчитывать на успешное завершение посевной кампании в запланированные сроки.

