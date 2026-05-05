В Томске поздравили 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран защищал восточные рубежи нашей Родины. Фото: СУ СК России по Томской области

В Томске в преддверии 81-й годовщины Великой Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Петрова. Фронтовику, которому исполнится 99 лет в ноябре, выразили глубокое уважение и благодарность за вклад в защиту Родины. Подробности рассказали сегодня, 5 мая, в региональном СУ СК России, посетившем фронтовика.

Поздравить Анатолия Ефимовича приехали также волонтеры, представители органов власти, участники творческой «фронтовой бригады». В состав музыкального коллектива вошли муниципальные артисты, школьники и добровольцы. Они исполнили для ветерана легендарные песни и стихотворения военных лет.

Анатолий Ефимович родился 10 ноября 1927 года в деревне Петрово Томской области. Когда началась война, подростком работал в родном колхозе. Он несколько раз пытался уйти на передовую добровольцем, но из-за возраста каждый раз получал в военкомате отказ.

В ноябре-1944 Анатолий Петров мобилизовался. После обучения в Красноярске, в апреле победного 1945-го, в звании сержанта был направлен на Дальний Восток в составе пулеметной роты стрелковой дивизии. Защищал восточные рубежи нашей Родины в войне с Японией, а после проходил службу в поселке Краскино на границе с Китаем.

После возвращения к мирной жизни Анатолий Ефимович работал шлифовальщиком на Томском радиозаводе. В 1953 году он окончил индустриальный техникум по специальности мастера по разработке рудных месторождений, после чего в течение нескольких лет трудился на рудниках в Кемеровской области. Позже он вернулся в Томск, где на протяжении 30 лет проработал мастером арматурного цеха на бетонном заводе.

За боевые и трудовые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За Победу над Японией», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и юбилейными наградами.

«Для нас большая честь сегодня быть здесь. Ваш жизненный путь — это пример истинной любви к Родине, стойкости и силы характера. Мы в неоплатном долгу перед вашим поколением, сохранившим для нас мир и свободу», — отметил в поздравлении ветерану исполняющий обязанности руководителя следственного управления Святослав Горячев.

Праздник у дома фронтовика получился по-настоящему торжественным и душевным. Встреча завершилась вручением подарков и теплыми словами благодарности. Память о подвиге победителей остается священным ориентиром для всех жителей региона.

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru