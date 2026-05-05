Томский нейрохирург выехал с миссией в Конго

В рамках миссии запланированы десятки операций

Томский микрохирург Андрей Байтингер в составе делегации из десяти специалистов отправился в Демократическую Республику Конго с благотворительной миссией. Врачи окажут медицинскую помощь беженцам, пострадавшим от военных действий на границе с Руандой, а также местным жителям, нуждающимся в высококвалифицированном лечении.

«Специалист томского НИИ микрохирургии Андрей Байтингер в рамках благотворительной лечебной миссии Министерства иностранных дел отправился в Демократическую Республику Конго. В ходе миссии врачи проведут осмотр местных жителей, нуждающихся в высококвалифицированной медицинской помощи, и выполнят десятки операций», — рассказала представительница научного учреждения.

В состав врачебной делегации вошли специалисты разных профилей. Согласно плану поездки, медики работают в Университетской клинике Киншасы, расположенной на базе одного из ведущих вузов республики.

«С 10 мая делегация развернет штаб в Кисангани — городе на северо-востоке Конго, куда стекаются беженцы от военных действий на границе с Руандой. В команде работают сразу несколько хирургов, которые будут особенно полезны местному населению», — добавили в НИИ.

Гуманитарная ситуация в регионе остается тяжелой. Конфликт между Конго и Руандой, обострившийся в 2022 году, связан с борьбой за контроль над минеральными ресурсами и историческими противоречиями. Несмотря на подписание в июне 2025 года предварительного мирного соглашения, боевые действия продолжаются.

Международные благотворительные миссии позволяют оказывать экстренную помощь в зонах гуманитарных кризисов. Опыт томских специалистов востребован не только в России, но и за рубежом.

