В Сибири яму на трассе засыпали измельченным асфальтом

Восстановление дороги в Кемеровской области ведется круглосуточно. Фото: «Сибдепо»

Рабочие засыпали провал на автомобильной дороге в Кузбассе двенадцатью тоннами измельченного асфальта и разровняли путь для транспорта, сообщило издание «Сибдепо». Теперь легковые автомобили и машины оперативных служб могут осторожно перебираться через опасный участок, большегрузам проезд запрещен.

Для пассажирских автобусов организовали сложную схему передвижения. Общественный транспорт доезжает до края разлома и высаживает пассажиров. Люди пешком переходят по выделенной зоне на другую строну поврежденного участка.

22 апреля на трассе Бийск — Новокузнецк произошел обвал грунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области родилась первая тройня в 2026 году

В Северске объявлена дата окончания отопительного сезона

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru