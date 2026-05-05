В Сибири яму на трассе засыпали измельченным асфальтом

Рабочие засыпали провал на автомобильной дороге в Кузбассе двенадцатью тоннами измельченного асфальта и разровняли путь для транспорта, сообщило издание «Сибдепо». Теперь легковые автомобили и машины оперативных служб могут осторожно перебираться через опасный участок, большегрузам проезд запрещен.
Для пассажирских автобусов организовали сложную схему передвижения. Общественный транспорт доезжает до края разлома и высаживает пассажиров. Люди пешком переходят по выделенной зоне на другую строну поврежденного участка.
22 апреля на трассе Бийск — Новокузнецк произошел обвал грунта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Томской области родилась первая тройня в 2026 году
В Северске объявлена дата окончания отопительного сезона
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru