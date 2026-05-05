Томский гарнизонный суд назначил военному крупный штраф за нетрезвое вождение

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего. Мужчина дважды отказывался проходить процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения.
В январе 2026 года военнослужащий за рулем «Хонда Цивик» передвигался по улицам Киселевска Кемеровской области. Мужчину остановили и предложили пройти медосвидетельствование, он отказался. До этого инцидента владельца иномарки уже останавливали сотрудники Госавтоинспекции, и он также отказывался от процедуры.
Суд назначил мужчине наказание — штраф в размере 210 тысяч рублей, с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. «Хонда Цивик» после вступления приговора в законную силу будет конфискована в доход государства.
