Капремонт школы в Бакчарском районе идет с опережением графика

Прокуратура Бакчарского района Томской области держит на постоянном контроле ход капитального ремонта образовательных учреждений. В поселке Парбиг с февраля текущего года проводятся масштабные работы в здании МБОУ «Парбигская СОШ имени М.Т. Калашникова» в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».
На реализацию мероприятий выделено более 93 миллионов рублей. Прокурор района Артем Саенко совместно с представителями заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль, посетил образовательное учреждение и оценил темпы выполнения работ.
«Работы в настоящее время ведутся с опережением графика. Завершен ремонт кровли, ведутся общестроительные работы. Ранее высказанные замечания относительно качества ремонта кровли устранены подрядчиком», — отметил прокурор.
Все работы должны быть завершены к 30 августа текущего года, чтобы дети смогли вернуться в обновленный корпус уже к началу нового учебного года. Контроль за качеством и сроками ремонта осуществляется на всех этапах реализации проекта.
Федеральное законодательство предусматривает строгие требования к проведению капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Надзорные ведомства регулярно проверяют соблюдение норм безопасности и целевое использование бюджетных средств.
