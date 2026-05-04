В Томске произошло обрушение кирпичной кладки исторического здания

К счастью, никто не пострадал

В Томске организована процессуальная проверка по информации средств массовой информации о повреждении исторического здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Поводом стала публикация, в которой сообщалось о частичном обрушении кирпичной кладки старинного строения.

По данным мониторинга СМИ, в результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждение архитектурного памятника вызывает вопросы к организации работ по содержанию и сохранению объектов культурного наследия.

«По данному факту следственным отделом по Советскому району города Томска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса — халатность», — сообщили в ведомстве.

В рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка изложенным обстоятельствам, установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему. Специалисты изучат документацию по содержанию здания, опросят ответственных лиц и проанализируют сроки проведения последних ремонтных работ.

Содержание объектов культурного наследия относится к полномочиям собственников зданий и контролируется региональными органами охраны памятников. Бездействие или ненадлежащее исполнение обязанностей по сохранению исторического облика городов может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. При подтверждении фактов халатности виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с уголовным законодательством.

