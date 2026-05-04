Прокуратура проверит ограничение сообщения с поселком Катайга в Томской области

О разбитой дороге стало известно сегодня через соцсети

Прокуратура Томской области организовала проверку исполнения законодательства в связи с ограничением транспортного сообщения с поселком Катайга. Поводом стал размыв дорожного полотна на 34 километре участка автодороги «Степановка — Катайга», из-за чего затруднен проезд между населенным пунктом и районным центром Белый Яр.

Прокурор области Сергей Ломакин поручил прокурору Верхнекетского района организовать надзорные мероприятия. Специалисты изучат полноту и своевременность принятия органами местного самоуправления мер, направленных на устранение причин и последствий разрушения дороги.

«По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц. При наличии оснований инициировано привлечение виновных к установленной законом ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Бездействие или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию улично-дорожной сети может повлечь дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий.

По результатам прокурорской проверки будут принято процессуальное решение.

