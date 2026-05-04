Томичам следует запастись теплой одеждой и зонтиками

В Томске с 5 мая ожидается начало периода затяжных дождей. По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадки сохранится на протяжении большей части второй декады мая. За все это время в Томске будет всего лишь один солнечный день.

Уже завтра, 5 мая, в областном центре прогнозируется пасмурная погода с дождем. Температура воздуха днем поднимется до 14 градусов, ночью опустится до 10 градусов. Ветер усилится до 5 метров в секунду, влажность воздуха превысит 80 процентов.

Шестого мая дожди продолжатся: в течение всего дня ожидается небольшой дождь при температуре от 10 до 15 градусов. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Единственным теплым и солнечным днем в прогнозе станет четверг, 7 мая. В этот день синоптики обещают облачную погоду с прояснениями без осадков. Воздух прогреется до 20–23 градусов, ветер ослабнет, а ультрафиолетовый индекс достигнет умеренных значений. Специалисты рекомендуют запланировать прогулки и дела на свежем воздухе именно на этот день.

Однако уже с пятницы, 8 мая, дожди снова вернутся. В выходные дни, 9 и 10 мая, в Томске обещают дождливую погоду с температурой от 14 до 19 градусов. Атмосферное давление продолжит колебаться, влажность останется высокой.

Особого внимания заслуживает прогноз на начало следующей недели. 11 мая в Томске ожидается резкое похолодание: днем температура не поднимется выше 6 градусов, а ночью опустится до 1 градуса тепла. Возможны осадки в виде дождя со снегом. Западный ветер усилится до 5 метров в секунду, что усилит ощущение холода.

В последующие дни, 12 и 13 мая, погода останется неустойчивой: небольшой дождь, облачность, температура от 3 до 12 градусов. Ночные заморозки в приземном слое воздуха могут негативно сказаться на цветущих растениях и ранних овощных культурах.

Садоводам и огородникам советуют укрепить укрытия для теплолюбивых растений и подготовить дренажные системы на участках для отвода лишней воды. При резком похолодании 11 мая рекомендуется защитить рассаду укрывными материалами.

