Арестованная иномарка заставила томича оплатить 170 тысяч рублей

Судебные приставы проводят рейдовые мероприятия по аресту транспортных средств. Фото: ФССП России по Томской области

Житель Верхнекетского района Томской области был вынужден срочно погасить задолженность по кредиту после ареста его автомобиля. Сумма долга составляла 170 тысяч рублей. Подробности рассказали сегодня в ФССП России по Томской области.

Мужчина, не имеющий официального трудоустройства, длительное время игнорировал обязательства перед кредитором. Поскольку иных доходов и имущества, подлежащего взысканию, у должника не имелось, судебные приставы сосредоточили внимание на его автомобиле — иномарке Тойота Корона.

Первоначально в отношении транспортного средства был вынесен запрет на регистрационные действия. Эта мера не позволила гражданину продать или переоформить машину до полного погашения задолженности. Затем в ходе рейдового мероприятия «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска автомобиль был арестован физически.

Владельцу разъяснили процедуру: при дальнейшем уклонении от выплат транспортное средство направят на независимую оценку, а затем — на реализацию с торгов. Уведомление о начале оценочных процедур поступило должнику через портал государственных услуг, однако и это не побудило его к активным действиям.

Переломным моментом стало сообщение о передаче арестованного имущества на торги. Только после этого гражданин нашел средства для полного погашения кредита. Дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы долга — это установленное законом финансовое последствие за несвоевременное исполнение обязательств.

Арест имущества — одна из наиболее эффективных мер принудительного взыскания. Ограничения на регистрационные действия и физический арест транспорта часто становятся для должников стимулом к погашению задолженности. При этом исполнительский сбор, взимаемый за просрочку, возвращается в бюджет и не подлежит возврату даже после оплаты основного долга.

Гражданам, имеющим задолженности, рекомендуют своевременно проверять информацию о возбужденных исполнительных производствах на официальном сайте ФССП.

