НовостиОбщество4 мая 2026 10:03

Арестованная иномарка заставила томича оплатить 170 тысяч рублей

Житель Верхнекетского района погасил кредит только после того, как его автомобиль отправили на торги
Екатерина Сафонова
Судебные приставы проводят рейдовые мероприятия по аресту транспортных средств. Фото: ФССП России по Томской области

Житель Верхнекетского района Томской области был вынужден срочно погасить задолженность по кредиту после ареста его автомобиля. Сумма долга составляла 170 тысяч рублей. Подробности рассказали сегодня в ФССП России по Томской области.

Мужчина, не имеющий официального трудоустройства, длительное время игнорировал обязательства перед кредитором. Поскольку иных доходов и имущества, подлежащего взысканию, у должника не имелось, судебные приставы сосредоточили внимание на его автомобиле — иномарке Тойота Корона.

Первоначально в отношении транспортного средства был вынесен запрет на регистрационные действия. Эта мера не позволила гражданину продать или переоформить машину до полного погашения задолженности. Затем в ходе рейдового мероприятия «Дорожный пристав» на одной из трасс Томска автомобиль был арестован физически.

Владельцу разъяснили процедуру: при дальнейшем уклонении от выплат транспортное средство направят на независимую оценку, а затем — на реализацию с торгов. Уведомление о начале оценочных процедур поступило должнику через портал государственных услуг, однако и это не побудило его к активным действиям.

Переломным моментом стало сообщение о передаче арестованного имущества на торги. Только после этого гражданин нашел средства для полного погашения кредита. Дополнительно ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере семи процентов от суммы долга — это установленное законом финансовое последствие за несвоевременное исполнение обязательств.

Арест имущества — одна из наиболее эффективных мер принудительного взыскания. Ограничения на регистрационные действия и физический арест транспорта часто становятся для должников стимулом к погашению задолженности. При этом исполнительский сбор, взимаемый за просрочку, возвращается в бюджет и не подлежит возврату даже после оплаты основного долга.

Гражданам, имеющим задолженности, рекомендуют своевременно проверять информацию о возбужденных исполнительных производствах на официальном сайте ФССП.

