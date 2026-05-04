Участие детей в параде Победы и в концертных программах в Томске под вопросом

Окончательное решение еще не принято Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске власти рассматривают вопрос о введение ограничений на участие детей в праздничных мероприятиях связанных с проведением 9 мая. Речь идет о детских коллективах, которые были запланированы для организации торжеств. Изменения носят превентивный характер и связаны с текущей оперативной обстановкой.

«Обстановка сейчас напряженная, поэтому участие детей рекомендовали пересмотреть», — отметил мэр Томска на одном из выездов по подготовке города к 9 мая.

Под вопросом остаются выступления детского хора и так называемые «коробки» — организованные колонны с участием школьников. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, прорабатываются различные сценарии проведения торжеств.

Ранее власти уже сообщали, что парад в 2026 году пройдет без военной техники — ее заменят тематической выставкой в Лагерном саду. На вопрос о возможных ограничениях мобильной связи в дни празднования информации пока нет.

Тем не менее традиционные возложения цветов к мемориалам и шествие «Бессмертного полка» остаются в планах празднования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томский ветеран Федор Бондаренко снялся в программе Андрея Малахова в Москве

Герой с мокрым носом: вытаскивать раненых с передовой на СВО томичу помогает верный пес

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru