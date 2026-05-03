В Томске за сутки уровень воды в Томи упал до 16 см, а ледоход ушел на север

Фото: администрация Чаинского района Томской области

Появились детали паводковой обстановки в Томской области. По состоянию на вечер 3 мая, на Оби продолжают наблюдать ледоход. Его голова находится в Александровском районе, она уже миновала село Лукашкин Яр. Об этом рассказал землякам губернатор.

До выхода из Томской области в Ханты-Мансийский автономный округ глыбам осталось преодолеть чуть более 110 километров.

Уровень воды в Томи за прошедшую ночь в черте Томска опустился на 5-7 сантиметров, за сегодняшний день — на 9-16 см. В Северске и Орловке зарегистрировали такой же спад: от 5 см в начале суток до 12-ти днем. Обстановка остается под контролем спасателей.

Ранее мы писали, что в томское Дзержинское из-за половодья привезли 800 мешков с песком.

