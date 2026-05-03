Томичи могут попасть в психологические ловушки маркетинга

Современный рынок давно перестал быть просто местом встречи спроса и предложения. Сегодня это поле битвы, где продавцы сражаются за внимание и деньги покупателя, часто действуя по принципу «все средства хороши». Как бренды заставляют покупать все больше и больше — рассказала mosaica.ru. Один из популярных приемов, на который нередко попадаются томичи — «эффект приманки» при оформлении подписки.

Покупателю предлагают три тарифа: дешевый с минимумом функций, средний и дорогой. Средний вариант служит той самой приманкой: глядя на него, человек видит, что он выгоднее бюджетного, но уступает топовому. Это бессознательно подталкивает выбрать самую дорогую подписку. В фастфуде система работает похоже: из двух почти одинаковых наборов, где второй чуть больше и чуть дороже, большинство выбирают именно его.

Другой мощный инструмент — давление дефицитом. На сайтах появляются надписи «Остался последний экземпляр» или «Сейчас товар просматривают 10 человек». Даже если данные правдивы, срабатывает страх упустить возможность — человек ускоряет решение о покупке, не давая себе времени на размышления. Широко используются и искусственные распродажи с зачеркнутым «старым» ценником. Мозгу нужен ориентир, и наличие изначально высокой цены создает иллюзию выгоды.

Компании активно применяют цветовые схемы. Сочетание красного и желтого стимулирует аппетит и ассоциируется с быстротой — его используют сети фастфуда. Спокойные, неяркие цвета побуждают к неторопливому приему пищи в дорогих ресторанах. Синий, зеленый и белый успокаивают и создают ощущение чистоты и безопасности — их предпочитают авиакомпании и больницы.

Наконец, прием «бесплатная доставка для заказов от эн рублей» заставляет покупателя набирать лишние товары. Человек стремится получить обещанный бонус и поэтому зачастую приобретает вещи, которые изначально ему были не нужны.

