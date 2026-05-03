Томичка с редкой болезнью получила лекарства за 5 млн рублей

Прокуратура Кировского района Томска провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина рассказала о нарушении ее прав на лекарственное обеспечение. Как уточнили в ведомстве 3 мая, горожанка страдает редким, орфанным, заболеванием. Ей необходим постоянный прием препарата, упаковка которого стоит более 190 тысяч рублей.
Своевременно медикаменты томичке не предоставили. Прокуратура направила в суд иск, чтобы обязать региональный депздрав обеспечить больную дорогостоящим лекарством. Суд требования удовлетворил. В результате женщине приобрели медикаменты на сумму более 5 млн рублей.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, что семилетней Лизе Корольковой со СМА собирают средства на ортезы.
