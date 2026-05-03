В томское СНТ в Дзержинском из-за паводка привезли 800 мешков

В отдельных локациях паводковая обстановка уже стабилизировалась Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Данные водомерных постов на Томи показывают небольшое снижение — около 5 см с утра 2 мая. Об этом накануне вечером сообщил градоначальник. Малые реки в текущем сезоне доставляют много проблем, локальные подтопления зафиксированы на улицах Нижне-Складской, Дальней в Тимирязевском, на Береговой в Эуште.

В садовое некоммерческое товарищество «Тимирязевец» в Дзержинское привезли 800 мешков с песком и дополнительно с ним же четыре КамАЗа. Когда река Бурундук отступит, воду с подтопленных территорий будут откачивать. Такая мера помогла стабилизировать паводковую ситуацию в поселке Ново-Карьерном на Степановке.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в деревне Головино пришлось эвакуировать человека, отрезанного водой от суши.

