НовостиОбщество3 мая 2026 5:35

В Томске покажут пожарную технику и дадут примерить одежду спасателейфото

Мероприятие приурочили к годовщине создания пожарной охраны России
Анна КОВАЛЁВА
Необычная выставка будет проходить в центре города в течение трех часов

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Сегодня, 3 мая, сотрудники ГУ МЧС покажут жителям и гостям Томска спецтехнику. Желающие смогут примерить одежду спасателей. Выставка (0+) откроется в Губернаторском квартале в 13:00 и продлится три часа. В ведомстве уточнили, что приходить можно целыми семьями.

Справочно:

Мероприятие организуют в рамках празднования 377-й годовщины образования пожарной охраны России, которое отметили 30 апреля. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ «О Градском благочинии». Был установлен строгий порядок при тушении возгораний в городах, так в стране заложили основы первой профессиональной пожарной службы.

Яркие экспонаты выставки

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Снимок из архива ведомства

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Гости увидят как современное, так и раритетное оборудование, машины. Дети поучаствуют в конкурсах: примерят спецодежду и продемонстрируют свою ловкость на полосе препятствий.

Ранее «КП-Томск» рассказала, что в Шегарском районе спасатели продолжают тушить село.

