Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
Сегодня, 3 мая, сотрудники ГУ МЧС покажут жителям и гостям Томска спецтехнику. Желающие смогут примерить одежду спасателей. Выставка (0+) откроется в Губернаторском квартале в 13:00 и продлится три часа. В ведомстве уточнили, что приходить можно целыми семьями.
Справочно:
Мероприятие организуют в рамках празднования 377-й годовщины образования пожарной охраны России, которое отметили 30 апреля. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ «О Градском благочинии». Был установлен строгий порядок при тушении возгораний в городах, так в стране заложили основы первой профессиональной пожарной службы.
Гости увидят как современное, так и раритетное оборудование, машины. Дети поучаствуют в конкурсах: примерят спецодежду и продемонстрируют свою ловкость на полосе препятствий.
