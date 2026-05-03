Прокуратура взяла под контроль проверку козырьков дома на 5-й Армии в Томске

Конструкция буквально разваливается над головами людей. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Томской области организовала проверку исполнения законодательства управляющей компанией «Правобережная». Об этом ведомство сообщило накануне вечером, 2 мая.

Причина разбирательств — сообщения в интернете об аварийном состоянии бетонных козырьков над подъездами многоквартирника в мкрн Черемошники. Речь идет о доме №22, расположенном на улице Пятой Армии. По итогам проверки специалисты дадут оценку доводам о ненадлежащем оказании услуг УК.

На контроль поставлены и результаты процессуальной проверки, которую организовало региональное управление СКР.

Ранее «КП-Томск» рассказала, что в областном центре собираются расселить почти 1,5 тысячи человек из 215 аварийных домов площадью более 21 000 квадратных метров.

