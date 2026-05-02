Уровень Томи у Коммунального моста вырос на 2 сантиметра

На опасных участках спасатели устанавливают водоналивные дамбы. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махини

На сегодняшнее утро за сутки уровень воды в Томи у Коммунального моста прибавил два сантиметра, у речного вокзала — плюс три. На Стеановке зафиксировано снижение уровня на двадцать сантиметров. Об этом рассказали местные власти.

На Левобережье ситуация стабилизируется, но остается сложной. В Тимирязево участок улицы Дальней остается подтопленным. Локальные подтопления наблюдаются в садовых товариществах «Дачник» и «Коммунальщик».

Улица Береговая и дорога под Коммунальным мостом остаются перекрытыми для транспорта. У всех жителей есть телефоны дежурных специалистов: если понадобится помощь, она будет незамедлительно оказана.

В Заварзино, в садовых товариществах «Дорожник», «Заря», «Ягодка» и «Нива» вода потихоньку уходит. Ответственные сотрудники до сих пор находятся на круглосуточном дежурстве. В случае необходимости жители могут обратиться по номеру 005 — специалисты оперативно-дежурной службы максимально быстро отработают заявку и передадут информацию нужным службам.

