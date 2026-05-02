Почти 1,5 тысячи томичей переселят из аварийного жилья до 2028 года

Средства пойдут на расселение 215 домов в областном центре

В Томске планируют расселить почти 1,5 тысячи человек из 215 аварийных домов общей площадью более 21 тысячи квадратных метров до 2028 года. Об этом сообщили в обладминистрации.

В 2026 году Фонд развития территорий направит региону 1,87 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на переселение жителей из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Благодаря поддержке фонда из аварийного жилья уже переехали более семи тысяч жителей области. Всего расселено свыше 125 тысяч квадратных метров. В этом году регион снова получил федеральное финансирование, чтобы завершить программу», — сообщил заместитель губернатора по строительству и архитектуре Алексей Кондратьев.

Ранее власти региона сообщали, что в Томской области аварийными признаны 1268 домов общей площадью 277,67 тысячи квадратных метров, в которых проживают 14 281 человек. С 2019 по 2025 год расселено 152,4 тысячи квадратных метров жилья, где жили около 9 тысяч человек. Только в 2025 году переселили 959 человек из домов площадью 22,45 тысячи квадратных метров.

Всего по проекту в регионе предстоит расселить 124,4 тысячи квадратных метров. Работы ведутся в ряде районов области, в том числе в Томске и Северске.

Реализация программы позволяет жителям ветхого фонда переехать в комфортное и безопасное жильё с современными коммуникациями. Контроль за сроками и качеством строительства новых домов остаётся на постоянном мониторинге профильных ведомств.

