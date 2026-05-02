Суд взыскал с администрации Шегарского района компенсацию за укус собаки

Фото: Павел КЛОКОВ.
Шегарский районный суд Томской области взыскал с администрации муниципального образования компенсацию морального вреда в пользу 14-летнего подростка, пострадавшего от укуса бездомной собаки.
Инцидент произошел в июне 2025 года в поселке Победа. Животное напало на мальчика и укусило его за живот, причинив боль и сильный испуг. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.
Прокуратура провела проверку и установила, что уполномоченные органы не принимали необходимых мер по отлову безнадзорных животных на территории поселения. Бездействие должностных лиц создало условия для травмирования несовершеннолетнего.
«На основании изложенного прокуратура направила иск в защиту прав несовершеннолетнего. Суд полностью удовлетворил требования о компенсации морального вреда за счет муниципалитета», — сообщили в надзорном ведомстве.
Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль. Денежные средства должны быть перечислены законному представителю подростка в установленные законом сроки.
Специалисты напоминают: органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность населения, в том числе принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных. Бездействие в этой сфере может повлечь не только гражданско-правовую, но и дисциплинарную ответственность.
Родителям рекомендуют объяснять детям правила поведения при встрече с бездомными животными: не подходить, не дразнить, не пытаться покормить с рук. При нападении собаки необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить в полицию.
«Ключевой фактор — воспитание и история животного»: томская зоозащитница проанализировала случай нападения алабая на ребенка
Спасатели эвакуировали человека, отрезанного водой в лесу под Томском
