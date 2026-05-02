Суд взыскал с администрации Шегарского района компенсацию за укус собаки

Подростка бездомная собака укусила в живот

Шегарский районный суд Томской области взыскал с администрации муниципального образования компенсацию морального вреда в пользу 14-летнего подростка, пострадавшего от укуса бездомной собаки.

Инцидент произошел в июне 2025 года в поселке Победа. Животное напало на мальчика и укусило его за живот, причинив боль и сильный испуг. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Прокуратура провела проверку и установила, что уполномоченные органы не принимали необходимых мер по отлову безнадзорных животных на территории поселения. Бездействие должностных лиц создало условия для травмирования несовершеннолетнего.

«На основании изложенного прокуратура направила иск в защиту прав несовершеннолетнего. Суд полностью удовлетворил требования о компенсации морального вреда за счет муниципалитета», — сообщили в надзорном ведомстве.

Исполнение судебного решения взято прокуратурой на контроль. Денежные средства должны быть перечислены законному представителю подростка в установленные законом сроки.

Специалисты напоминают: органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность населения, в том числе принимать меры по отлову и содержанию безнадзорных животных. Бездействие в этой сфере может повлечь не только гражданско-правовую, но и дисциплинарную ответственность.

Родителям рекомендуют объяснять детям правила поведения при встрече с бездомными животными: не подходить, не дразнить, не пытаться покормить с рук. При нападении собаки необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение и сообщить в полицию.

