Фонтаны заработали на площади Батенькова и набережной Ушайки в Томске

В ближайшее время в Томске также начнут работу летние кафе, откроются зоны отдыха и детские площадки. Фото: телеграм-канал Дмитрия Махини

В Томске начали включать фонтаны — верный признак приближения настоящего тепла. Уже работают водные композиции на площади Батенькова и набережной Ушайки. В течение дня запустят фонтаны в Буфф-саду и переулке Плеханова, затем заработают крупные объекты на Новособорной площади и в Сквере студенческих отрядов.

Накануне специалисты расконсервировали фонтаны после зимнего периода, проверили чаши и целостность оборудования. Проведены все необходимые гидравлические испытания и промывка систем, чтобы водные объекты функционировали без сбоев.

Горожанам напоминают: фонтаны предназначены для эстетического наслаждения, а не для купания или игр. Посторонние предметы, брошенные в чашу, могут повредить насосное оборудование и привести к отключению объекта.

Запуск фонтанов знаменует начало летнего сезона в городском благоустройстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сняли теплые одежды и массово вышли на улицы: Фотопрогулка по Томску 1 мая

Лагерный сад и Академгородок стали лидерами по нападениям клещей в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru