Копыловское озеро в Томске оказалось завалено мусором после таяния снега

Томичи возмущены состоянием береговой линии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом тепла и окончательным сходом снежного покрова Копыловское озеро в Томске явило местным жителям удручающую картину. Береговая линия в районе съездов оказалась буквально усыпана мусором. О ситуации рассказали сами люди в местном паблике «Регион-70 Томск».

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами, отходы выглядят не как последствия весенних пикников, а как результат «сэкономленной» утилизации. Среди старого пенопласта, разбросанных автомобильных покрышек и бытового хлама сложно найти чистый клочок земли.

Местные жители не сомневаются: какая-то организация таким варварским способом избавилась от отходов, чтобы не платить за их легальный вывоз и утилизацию. Особенно возмущает наличие автомобильных шин и строительного мусора — такие отходы точно не остаются после отдыхающих.

Экологи напоминают: незаконный сброс отходов в водоохранных зонах запрещен законодательством и влечет административную ответственность. Штрафы для юридических лиц достигают нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, мусор наносит серьезный ущерб экосистеме озера и представляет опасность для животных и птиц.

Жители надеются, что после обращения в надзорные органы будет проведена проверка и установлены виновные в загрязнении территории. Также томичи призывают неравнодушных граждан принять участие в субботниках по очистке береговой линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru