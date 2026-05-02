Почти половина томичей проведет майские праздники дома

49% останутся в городе, 15% уедут на дачу, еще 4% отправятся в путешествие по России

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди томских работников и выяснили, где горожане планируют провести майские праздники 2026 года. Результаты показали: почти половина жителей — 49 процентов — предпочтут отдохнуть дома.

Пятнадцать процентов респондентов выберутся на дачу или в деревню, чтобы совместить отдых с сезонными работами. Тринадцать процентов продолжат трудиться в праздничные дни, причем чаще такая необходимость возникает у мужчин — 15 против 11 процентов среди женщин.

Семь процентов горожан планируют провести время на природе, четыре процента — отправиться в путешествие по России. Еще по три процента хотят отметить праздники за границей, в гостях или на рыбалке.

Среди популярных направлений для поездок томичи назвали Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Калининград. Из зарубежных курортов в приоритете Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.

Короткие майские выходные 2026 года скорректировали планы многих жителей: часть предпочла не тратить время на дальние поездки, а посвятить дни близким и домашним делам. Те же, кто все-таки решил путешествовать, бронировали билеты и жилье заранее.

Синоптики рекомендуют жителям, планирующим отдых на природе, следить за прогнозом погоды: весенняя погода в Сибири характеризуется высокой изменчивостью и резкими перепадами температур.

