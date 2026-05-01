В Томске состоится выставка в честь пожарной охраны

В воскресенье, 3 мая, в Губернаторском квартале Томска откроется выставка, посвященная пожарным. В региональном управлении МЧС сообщили, что экспозиция под открытым небом будет посвящена 377-ой годовщине образования пожарной охраны России.
Горожане смогут полюбоваться на современную и раритетную пожарную технику. На выставке будет представлено вооружение и оборудование пожарных. Дети смогут примерить боевую одежду и пройти полосу препятствий. Пожарные продемонстрируют, как за 20 секунд надеть боевую одежду, развернуть рукав и справиться с гидравлическим спасательным инструментом.
В 2026 году исполнилось 377 лет с момента появления пожарной охраны в России. Эта дата связана с подписанием царем Алексеем Михайловичем 30 апреля 1649 года документа «Наказ о Градском благочинии». Царь распорядился о круглосуточном дежурстве пожарных дозоров.
К 2026 году в Пожарной охране России работают около 412 тысяч специалистов.
