Автопробег и митинг прошли в Томске в годовщину взятия рейхстага

Ветераны СВО и боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе проследовали по городу на машинах. Фото: Администрация Томской области

Исполнился 81 год назад с того дня, как над Рейхстагом в Берлине подняли Знамя Победы.

Этот событие вошло в историю как символ краха Третьего рейха. В ночь на 1 мая Знамя Победы на здании парламента закрепили бойцы 150-й стрелковой Идрицкой дивизии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Рейхстаг обороняли свыше тысячи человек с артиллерией и танками. Первоначально знамя установили на фронтоне Рейхстага, а затем перенесли к самому верху — на купол.

Сегодня в Томске состоялся автопробег — ветераны специальной военной операции и боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе проследовали по городу на машинах, украшенных российскими флагами.

Конечной точкой маршрута автоколонны стал сквер в районе Томска-1. Возле памятника Герою Советского Союза, первому коменданту Рейхстага, полковнику Федору Зинченко прошел памятный митинг.

Митинг завершился возложением цветов к памятнику.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru