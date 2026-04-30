Ученые ТГАСУ победили в конкурсе с монографией об инвестициях в жилье

Ученные несколько лет изучали особенности рынка недвижимости в регионе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Монография «Рынок жилищных инвестиций: теория и методология», подготовленная учеными Томского государственного архитектурно-строительного университета, заняла первое место в номинации «Экономические науки» конкурса общенациональной премии Российского профессорского собрания «Учебник года». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Авторами работы стали заведующая кафедрой экспертизы и управления недвижимостью Строительного факультета ТГАСУ, доктор экономических наук, профессор Татьяна Овсянникова, а также доценты кафедры Ольга Рабцевич и Ирина Югова.

В исследовании раскрыта сущность и особенности жилищных инвестиций. На основе статистического анализа, авторских расчетов и экспертных оценок показаны динамика и структура вложений, представлены межстрановые и межрегиональные сопоставления, выявлены пространственные и структурные диспропорции в развитии жилищной сферы.

«Эта монография — результат наших многолетних исследований по проблемам жилищной экономики и инвестиционной политики. И я сама, и все мои ученики защищали свои диссертации в рамках этого научного направления. Но не решенных проблем в этой области остается еще много, поэтому мы свои исследования продолжаем», — отметила Татьяна Овсянникова.

Помимо этого, в монографии выполнены оценки спроса, проанализированы особенности формирования конкурентной среды рынка и предложена авторская методика исследования предмета.

