Экс-замгубернатора Томской области возглавил район в ДНР

Николай Руппель, бывший заместитель губернатора Томской области по архитектуре и строительству, назначен временно исполняющим полномочия главы Ясиноватского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин 29 апреля.

Полномочия нового руководителя будут действовать до дня избрания главы муниципалитета. Днем ранее от исполнения обязанностей был освобожден Александр Пеняев, занимавший этот пост с августа 2025 года.

Николай Руппель родился 1 июня 1963 года в селе Малиновка Томского района. Высшее образование получил в Томском инженерно-строительном институте по специальности «Строительство». В конце 2010-х и начале 2020-х годов занимал должности советника по инвестициям мэра Томска, руководителя регионального управления капстроительства Калужской области и заместителя префекта Северного административного округа Москвы.

В 2022 году власти ДНР объявили о создании промышленного кластера, в который вошли Ясиноватский машиностроительный завод, Электромашиностроительный завод «ТоргИнвест» из Кемерова и томская компания «Ильма». Предприятие из Томской области оснащало горнопроходческую технику системами автоматизации и управления оборудованием.

