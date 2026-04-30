Житель Северска обвиняется в финансировании запрещенной организации

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Северска. Уголовное дело возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Томской области.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.3 Уголовного кодекса — предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации. По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года обвиняемый, разделяя идеологию запрещенного в России объединения, с целью его финансирования осуществил денежные переводы со своего банковского счета на счет указанной организации, обслуживаемый в иностранном банке.

В ходе допроса в качестве обвиняемого фигурант подтвердил причастность к совершению преступления. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомни: финансирование экстремистской деятельности относится к категории тяжких преступлений и влечет уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством. Деятельность организаций, признанных экстремистскими, запрещена на территории Российской Федерации.

