В Томской области стартовал ремонт дороги по нацпроекту

Будет обновлена трасса между селом Каргала и деревней Бабарыкино. Фото: пресс-служба администрации Томской оласти

В Томской области по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался ремонт автомобильной дороги Каргала — Батурино — граница Кожевниковского района в Шегарском районе. Работы проходят при поддержке Народной программы партии «Единая Россия».

На первых десяти километрах трассы уже ведется фрезерование дефектного покрытия и демонтаж барьерного ограждения. Далее подрядчик выполнит земляные работы, уложит двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепит обочины щебеночно-песчаной смесью и асфальтогранулятом, полученным при срезке старого полотна. На участке также установят дорожные знаки, смонтируют новое барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.

Всего в текущем сезоне к нормативному состоянию приведут два участка дороги общей протяженностью 20 километров между селом Каргала и деревней Бабарыкино. На второй объект подрядчик планирует выйти в ближайшие дни.

Автомобильная дорога Каргала — Батурино — граница Кожевниковского района связывает населенные пункты Баткатского сельского поселения с административным центром и обеспечивает жителям выезд на одну из главных региональных трасс Томск — Каргала — Колпашево. В последующие годы реализации нацпроекта планируется привести к нормативу всю протяженность дороги.

Национальные проекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Одной из ключевых задач дорожной отрасли является создание современной и надежной транспортной инфраструктуры. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» стал преемником программы «Безопасные качественные дороги».

Ремонт региональных трасс повышает безопасность движения и сокращает время в пути для жителей отдаленных населенных пунктов. Контроль за качеством работ и соблюдением сроков остается на постоянном мониторинге профильных ведомств.

