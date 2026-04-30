Жительница Асино пожаловалась на неоказание медпомощи после ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Асиновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области организовал процессуальную проверку по обращению местной жительницы. Женщина сообщила о причинении ей тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.
По информации из обращения, пациентка находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении города Асино после дорожно-транспортного происшествия. В ходе лечения, по словам заявительницы, ей не в полной мере диагностировали полученные телесные повреждения и допустили нарушения при оказании медицинской помощи. Это, как утверждает женщина, привело к ухудшению состояния ее здоровья.
Материалы проверки рассматриваются по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
В рамках процессуальной проверки следователи дадут правовую оценку всем изложенным обстоятельствам, установят причины и условия, способствовавшие произошедшему. Будут изучены медицинские документы, опрошены специалисты лечебного учреждения, при необходимости назначены экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.
