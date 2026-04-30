Жительница Асино пожаловалась на неоказание медпомощи после ДТП

По обращении женщины проводится проверка

Асиновский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области организовал процессуальную проверку по обращению местной жительницы. Женщина сообщила о причинении ей тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.

По информации из обращения, пациентка находилась на стационарном лечении в медицинском учреждении города Асино после дорожно-транспортного происшествия. В ходе лечения, по словам заявительницы, ей не в полной мере диагностировали полученные телесные повреждения и допустили нарушения при оказании медицинской помощи. Это, как утверждает женщина, привело к ухудшению состояния ее здоровья.

Материалы проверки рассматриваются по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В рамках процессуальной проверки следователи дадут правовую оценку всем изложенным обстоятельствам, установят причины и условия, способствовавшие произошедшему. Будут изучены медицинские документы, опрошены специалисты лечебного учреждения, при необходимости назначены экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке.

