Молебен о восстановлении Троицкого собора пройдет в Томске

В 1934 году собор был разрушен

В Томске 3 мая состоится молебен о возрождении Троицкого кафедрального собора. Мероприятие начнется в 14:00 с крестного хода от храма святого благоверного князя Александра Невского на улице Герцена, 3, до места восстановления святыни на Ново-Соборной площади.

Троицкий кафедральный собор исторически являлся главным храмом Томской епархии. Его заложили в 1845 году, а освящение состоялось в 1900 году. Выполненный в русско-византийском стиле, собор был архитектурной доминантой города и его духовным центром. В стенах храма хранились главные томские святыни, служили выдающиеся архипастыри, у его стен проходили ключевые события городской жизни.

В 1934 году, в годы гонений на веру, собор был разрушен. Сегодня о поруганной святыне напоминают лишь закладной камень и память потомков.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к молитве о возрождении главной святыни Томска. Участие в крестном ходе и молебне открыто для всех горожан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru