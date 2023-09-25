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НовостиОбщество25 сентября 2023 16:12

Семь жителей Томской области подали заявки на «Губернаторскую ипотеку»

Три семьи стали участниками программы
Александра Тайбатрова
За период реализации проекта с 2017 года в нем приняли участие 160 семей

За период реализации проекта с 2017 года в нем приняли участие 160 семей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области семь человек подали заявки на «Губернаторскую ипотеку» в 2023 году, подсчитали в обладминистрации. При этом три семьи стали участниками программы.

«За период реализации проекта с 2017 года в нем приняли участие 160 семей», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Заявления на ипотеку принимают в администрациях городов и районов Томской области, а подробную информацию о программе можно найти на сайте администрации региона.