Семь жителей Томской области подали заявки на «Губернаторскую ипотеку»

За период реализации проекта с 2017 года в нем приняли участие 160 семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области семь человек подали заявки на «Губернаторскую ипотеку» в 2023 году, подсчитали в обладминистрации. При этом три семьи стали участниками программы.

«За период реализации проекта с 2017 года в нем приняли участие 160 семей», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Заявления на ипотеку принимают в администрациях городов и районов Томской области, а подробную информацию о программе можно найти на сайте администрации региона.