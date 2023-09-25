В Томске ищут женщину, которая не ориентируется в пространстве

Фото: ориентировка поискового отряда «Лиза Алерт»

В Томске ищут пропавшую 51-летнюю Инну Тимонину, ориентировку распространяет поисковый отряд «Лиза Алерт». Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Пропала она 25 сентября.

«Рост 153 сантиметров, телосложение плотное, волосы каштановые короткие, глаза карие», - описывают пропавшую в ориентировке.

Известно, что Инна Тимонина была одета в синее платье, серные колготки с розовыми носками. Также на ней была фиолетовая куртка и зеленая шапка. Обута пропавшая была в черные туфли.

С 22.40 начал работу штаб по поиску по адресу: Томск, улица Нижне-Луговая, 14. Любую информацию о местонахождении Инны Тимониной просят передавать по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 или 112.