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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 15:31

Следователи проведут проверку майнинг-фермы на томском водозаборе

Майнинг-фермой на водозаборе заинтересовали томские следователи
Александра Тайбатрова
Фото: скриншот видео СК по Томской области

Фото: скриншот видео СК по Томской области

СК Томской области проведет проверку информации о том, что на водозаборе в селе Кайдаловка работает майнинговая ферма. Напомним, что близлежащих населенных пунктов начали жаловаться на сильный шум, уровень которого проверили в региональном Роспотребнадзоре. Также в соцсетях распространилась информация о том, что на объекте может работать майнинг-ферма, по этому факту проверку начала прокуратура.

В СК по Томской области опасаются, что нахождение майнинг-фермы на территории водозабора может стать причиной загрязнения системы водоотведения.

«Следователи проводят проверку на предмет законности деятельности ООО «Томскводоканал», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место, опросили сотрудников Томскводоканала и других лиц. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что на водозаборе начали делать шумоизоляцию.