В России за 4 дня поставили мировой рекорд по заработку

Фото из личного архива Александра Турлакова

С 18 по 22 июня более 2000 специалистов по психологии, здоровью, маркетинга по всей России приняли участие в 4-х дневном 100–часовом марафоне. 8 из них заработали более миллиона рублей на каждого, что стало мировым рекордом. Его зафиксировало Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

2300 экспертов разных сфер — от психологии и маркетинга до здоровья и таро проходили марафон с 18 по 21 сентября. Четыре дня, 100 часов, они изучали, как работают быстрые связки (продажа день в день) и как их внедрить. Далее фиксировали какую именно связку применили, сколько заявок получил, сколько совершил сделок и какую сумму заработал. Весь процесс контролировал судья из Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Фото из личного архива Александра Турлакова

“Для меня это был очень смелый вызов!” — отметил Александр Турлаков, маркетолог и предприниматель.

После подсчетов и проверки выгрузок из банков и платежных систем, 22 сентября был заявлен рекорд — 8 человек заработали на марафоне миллион рублей.

Фото из личного архива Александра Турлакова

Важнейшей частью этого мероприятия стала задача заработать более миллиона рублей за 100 часов. На финал марафона было заявлено 12 участников, но только 8 из них смогли предоставить подтверждающие доказательства своих заработков в отведенное на аудит время.

Рекорд официально зафиксирован в Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд» и опубликован на информационном сайте книга-рекордов-россии.рф.

Рекорд мог не зафиксироваться, если бы никто из 2300 участников не заработал бы больше миллиона рублей.