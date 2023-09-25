«Ругались из-за имущества»: появились подробности о тройном убийстве под Томском

Знакомый семьи рассказал, что убитые мать и дочь хотели продать дом с участком, а подозреваемый в их убийстве был против Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Стали известны подробности о жутком убийстве трех членов одной семьи в поселке Дзержинское Томска. Напомним, что 53-летний местный житель сегодня, 25 сентября, сообщил, что убил свою 81-летнюю мать, 47-летнюю сестру и 18-летнего племянника. Его задержали и возбудили уголовное дело.

Знакомый застреленной семьи Николай рассказал изданию «Аргументы и факты – Томск», что родственники долго ругались из-за имущества. Мать с дочерью хотели продать дом с участком, а подозреваемый в их убийстве был против этого.

Также Николай сообщил, что все соседи шокированы происшествием, такого развития событий никто не ожидал. С соседями эта семья не ругалась, и только между собой у них был конфликт.