Томскводоканал начал делать шумоизоляцию на водозаборе в Кайдаловке

Шумоизоляцию обещают сделать с течение месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Томскводоканал» прокомментировал информацию о работе шумного оборудования на водозаборе в селе Кайдаловка Томского района. Напомним, что жители Тимирязевского жаловались на громкий шум новой газовой котельной, которую установили на водозаборе. Уровень шума проверили в управлении Роспотребнадзора Томской области. Томичи в соцсетях писали, что на территории может работать майнинговая ферма, которая и доставляет такой шум. После этого проверку начала прокуратура Томской области.

В Томсководоканале сообщили, что на водозаборе действительно мобильные технологические модули, которые могут использоваться для майнинга криптовалюты. Его в компании приобрели за счет собственной прибыли и сдали в аренду контрагенту. Модули размещены на участке, которые Томскводоканал взял в долгосрочную аренду. При долгосрочной аренде участок можно сдавать в субаренду, если уведомить арендодателя, что, по информации пресс-службы компании, было сделано. Кто именно является контрагентом, в Томскводоканале не сообщили, ссылаясь на конфиденциальность этих сведений.

Также в компании заявили, что модули питаются от газопоршневых установок, а не подключены в электросетям «Томскэнергосбыт». Эти установки приобретались за счет прибыли предприятия и принадлежат Томскводоканалу. Одна из целей такой покупки – иметь альтернативный источник электроснабжения, если вдруг отключится ПС «Левобережная». Пока установки проходят опытно-промышленную эксплуатацию. Их использование не влияет на тарифы на водоснабжение и водоотведение.

По информации Томскводоканала, использование этого оборудования не влияет на работу водозабора. При этом в компании отметили, что их беспокоят жалобы живущих поблизости людей на шум. Поэтому на водозаборе начали делать шумоизоляцию, завершить которую должны в течение месяца.

В пресс-службе компании напомнили, что ООО «Томскводоканал» в 2001 году создавалось как частое предприятие, и, как коммерческая структура, работает с целью извлечения прибыли.