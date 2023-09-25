Более 1000 человек прошли обучение в НБ Томского госуниверситета

Итоги реализации двух образовательных программ представили на форуме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 1000 библиотекарей с 2021 года прошли повышение квалификации в НБ ТГУ. Как уточнили в пресс-службе вуза, эта программа рассчитана как на профессиональных библиотекарей, так и на людей, которые хотят ими стать. Большинство ее участников – это женщины предпенсионного или пенсионного возраста, которые работают в сельских и городских библиотеках.

«В основе программы лежат четыре больших блока», - уточнили в пресс-службе ТГУ.

Еще одна обучающая программа, которую создали в ТГУ, посвящена созданию чат-ботов в Telegram и ВКонтакте. Ее разработали для библиотекарей, но адаптировали для сотрудников ТГУ. В 2023 году обучение по ней прошли 23 человека.

Итоги реализации двух образовательных программ представили на форуме «Университетская библиотека: так можно», которых проходил в Томске с 18 по 22 сентября.