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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 11:50

В селе Мельниково Томской области потерялся 12-летний мальчик

Томские росгвардейцы отыскали пропавшего ребенка
Александра Тайбатрова
Уточнив приметы ребенка, росгвардейцы немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов. Фото: управление Росгвардии Томской области

Уточнив приметы ребенка, росгвардейцы немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов. Фото: управление Росгвардии Томской области

В селе Мельниково Томской области пропал 12-летний мальчик. Вечером его мама обратилась к правоохранителям и сообщила, что ребенок ушел из дома и не вернулся.

«Уточнив приметы ребенка, росгвардейцы немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Томской области.

Пропавшего мальчика росгвардейцы Евгений Дыдко и Владимир Сновидов нашли через 10 минут. Они передали его полиции, чтобы те вернули ребенка родственникам. Жизнь и здоровье мальчика вне опасности.