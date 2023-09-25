В селе Мельниково Томской области потерялся 12-летний мальчик

Уточнив приметы ребенка, росгвардейцы немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов. Фото: управление Росгвардии Томской области

В селе Мельниково Томской области пропал 12-летний мальчик. Вечером его мама обратилась к правоохранителям и сообщила, что ребенок ушел из дома и не вернулся.

«Уточнив приметы ребенка, росгвардейцы немедленно приступили к обследованию ближайших улиц и дворов», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Томской области.

Пропавшего мальчика росгвардейцы Евгений Дыдко и Владимир Сновидов нашли через 10 минут. Они передали его полиции, чтобы те вернули ребенка родственникам. Жизнь и здоровье мальчика вне опасности.