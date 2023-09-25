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НовостиОбщество25 сентября 2023 10:33

В Первомайском районе благоустроили территорию возле новой котельной

Котельную в поселке Улу-Юл построили в прошлом году
Александра Тайбатрова
На дополнительные деньги в котельной установили видеонаблюдение, ограждения, ворота, отсыпали проезд и площадки

На дополнительные деньги в котельной установили видеонаблюдение, ограждения, ворота, отсыпали проезд и площадки

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Территорию возле новой котельной в поселке Улу-Юл Первомайского района Томской области благоустроили. Информация об этом опубликована на сайте администрации Томской области. Котельную построили и благоустроили по программе комплексного развития сельских территорий.

«Этим летом для завершения реализации проекта дополнительно выделено 15,7 миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе обладминистрации и уточнили, что средства поступили из областного и местного бюджета.

На дополнительные деньги в котельной установили видеонаблюдение, ограждения, ворота, отсыпали проезд и площадки.

В целом же на котельную в Улу-Юле потратили 115 миллионов рублей. Она уникальна тем, что работает на отходах – опилках и щепе, которые остаются после переработки дерева.