Центр развития детских талантов «Пульсар» открылся в Томске 25 сентября

В первой смене «Пульсара» принимают участие 89 школьников Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске 25 сентября открылся центр развития детских талантов «Пульсар». В пресс-службе администрации Томской области сообщили, что центр открыт в ОЭЗ «Томск». Также 25 сентября в «Пульсаре» началась первая смена-интенсив «Навстречу большим вызовам».

«Пульсар» создан по модели федерального «Сириуса», - говорится в сообщении обладминистрации.

В первой смене «Пульсара» принимают участие 89 школьников и 16 педагогов из 12 муниципалитетов. Неделю они будут учиться в центре, где есть лаборатории по химии, физике, программированию, биологии и т.д.

Также у «Пульсара» есть загородная база в Калтае. Пока ее ремонтируют, а в будущем здесь планируют проводить образовательные смены для детей со всей области.