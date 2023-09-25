В Томской области в августе 2023 года выдали 11 разрешений на строительство

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В августе 2023 года в Томской области выдали 11 разрешений на строительство, из которых 5 – на новые объекты. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на Томскстат.

«В августе 2023 года в регионе выдано 125 уведомлений на строительство, из них на новое — 121. Разрешений на строительство в августе выдано 11, из них на новое — 5», — говорится в сообщении.

На ввод объектов в эксплуатацию стройкомпании оформили 38 уведомлений, из них 33— на новые объекты.

При этом на ввод объектов в эксплуатацию застройщики получили 22 разрешения, из них 19 — на новые объекты.