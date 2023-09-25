В Томском районе посадили 9 гектаров озимого чеснока

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В Томском районе предприниматель Дмитрий Акайкин высадил 9 гектаров озимого чеснока. На реализацию проекта фермер получил 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

В прошлом году Дмитрий Акайкин принял участие в программе поддержки среднего и малого бизнеса «Развитие» от администрации Томского района и получил 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Промышленное выращивание озимого чеснока в открытом грунте».

На полученные средства предприниматель закупил необходимое оборудование и высадил чеснок.

«В этом году был получен первый полноценный урожай чеснока, который уже направлен в компании для дальнейшей переработки и продажи, а также, непосредственно, покупателям», — говорится в сообщении.

Дмитрий стал первым фермером в регионе, который решил выращивать эту культуру для массового потребления.