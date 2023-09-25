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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:10

Фестиваль «Денис Мацуев и друзья» завершился в Томске в выходные

Мероприятие проходило с 22 по 24 сентября
Александра Тайбатрова
Фестивалем «Денис Мацуев и друзья» также открылся 78-й творческий сезон Томской государственной филармонии

Фестивалем «Денис Мацуев и друзья» также открылся 78-й творческий сезон Томской государственной филармонии

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске завершился VIII фестиваль «Денис Мацуев и друзья», который проходил с 22 по 24 сентября в филармонии. В пресс-службе администрации Томской области уточнили, что состоялись три концерта, солистом которых выступал народный артист России Денис Мацуев.

«Фестивалем «Денис Мацуев и друзья» также открылся 78-й творческий сезон Томской государственной филармонии», - отметили в обладминистрации.

На заключительном концерта фестиваля побывал глава Томской области Владимир Мазур и сообщил, что четыре юных дарования региона, две художницы и две артистки, стали стипендиатами фонда «Новые имена», возглавляет который Денис Мацуев. И Владимир Мазур, и Денис Мацуев выразили надежду, что фестиваль в Томске будет проводиться и в последующие годы.