Жительница Томска избила 58-летнюю женщину в районе озера на Профсоюзной

Фото: Ксения Высотина

В Томске полицейские установили 46-летнюю подозреваемую, которая избила неизвестную женщину в районе озера на улице Профсоюзной. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что с повреждениями к ним обратилась 58-летняя жительница Томска. Женщина рассказала, что травму ей причинила неизвестная в районе озера на улице Профсоюзной.

На место происшествия прибыл полицейский, который произвел придомовой обход прилегающей территории, опросил очевидцев произошедшего и установил подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя ранее не судимая томичка. Она созналась содеянном.

«По предварительным данным, между женщинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая причинила оппонентке телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».