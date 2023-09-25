В Томске в 2024 году будут капитально ремонтировать 11 школ

Список школ, которым необходим ремонт, уже составлен Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В 2024 году в Томске планируется капитальный ремонт сразу 11 школ, сообщили в мэрии. Заммэра Константин Чубенко провел совещание с директорами школ, в которых планируется ремонт.

«На сегодняшний день проектная документация уже начала заходить на экспертизу», - рассказали в пресс-службе мэрии Томска.

На совещании обсуждали, как будут организованы уроки на время ремонта. Кроме того, директорам школ поручили определить вопросы, которые требуют особенного внимания от строителей, и создать общественные советы.

Список школ, которым необходим ремонт, уже составлен. Но какие именно получат финансирование и в каком размере, еще неизвестно.

Напомним, что в школах №38 и №47 Томска капитальный ремонт уже идет.